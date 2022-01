От президента Садыра Жапарова потребовали отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Обращение об этом подписано экс-судьей Конституционной палаты Кларой Сооронкуловой, бывшей участницей ЦИКа Гульнарой Джурабаевой, а также журналистами и правозащитниками. Письмо к президенту опубликовали на фоне интернет-травли журналистов редакции Temirov Live и слежки за ними. «Мы требуем снять с должности руководящих лиц ГКНБ и МВД, которые нагло растаптывают человеческое достоинство, которое, согласно Конституции, является абсолютным и неприкосновенным», — говорится в обращении. По словам заявителей, Ташиев и Ниязбеков нарушили ряд конституционных прав: на тайну конфиденциальной информации;

на тайну переговоров и сообщений;

на защиту от неправомерного сбора и распространения информации о личной жизни. «Вместо исполнения своих обязанностей они, злоупотребляя ресурсами и возможностями, предоставленными им государством для обеспечения безопасности, установили тотальный контроль над частной жизнью журналистов, оппозиционных политиков и активистов», — говорится в обращении к президенту. Заявители характеризуют работу ГКНБ и МВД как «подлость, низость и мерзость». «Это окончательная дискредитация органов внутренних дел и ГКНБ. Авторитету нашего государства и однозначно имиджу [президента] нанесен непоправимый урон», — считают они. Если Садыр Жапаров не примет мер, считают они, это можно расценить как «соучастие в грязных делах», так как Ташиев и Ниязбеков – соратники президента. Тем временем, ГКНБ раскритиковал и депутат Дастан Бекешев. На заседании парламента 26 января он сказал, что спецслужба «позорится» публикуя подробности личной жизни журналистов. Задержание журналиста Болота Темирова и последующая травля его коллег произошла после того, как его команда Temirov Live опубликовала расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. После этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов, снятые на скрытую камеру. Задержание Темирова вызвало общественный резонанс и спустя сутки его освободили под подписку о невыезде.

