Президент Садыр Жапаров 25 января назначил послом Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Идрис Кадыркулов. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана. Однако днём ранее комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции не одобрил кандидатуру Кадыркулова на эту должность. В частности, депутаты напомнили ему о скандале с паспортами, на фоне которого он ушёл с поста главы ГКНБ в 2019 году. Причиной отставки тогда стала неформальная встреча между Кадыркуловым и бывшей главой Госрегистрационной службы Алиной Шаиковой в конце 2018 года. Они тогда обсуждали тендер на закупку биометрических загранпаспортов. Кадыркулов предложил Шаиковой сотрудничать с фирмой «КБА НотаСис С.А.», которая печатает бланки. Шаикова отказала в сотрудничестве, заявив, что тендер по закупке загранпаспортов уже начался. После этого по факту этого тендера началось расследование, а Шаикова выехала из страны. Сам Кадыркулов на заседании парламентского комитета 26 января заявил, что это была случайная встреча, а паспортный скандал стал лишь поводом его отставки. «Причина в другом. Я ушел, чтобы сохранить свое имя, и для исключения домыслов о моем возможном влиянии на ход следствия я принял решение подать в отставку с должности председателя ГКНБ», — рассказал он. ГРС провела тендер на закупку загранпаспортов осенью 2018 года, в нем выиграла компания Garsu Pasaulis. ГКНБ задержал трех чиновников ГРС по обвинениям в «аффилированности» с выигравшей компанией.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!