Депутаты парламента на заседании 26 января озаботились тем, что президент назначил посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова вопреки мнению нардепов. Накануне профильный комитет парламента не одобрил его кандидатуру на эту должность.

Депутат Айбек Осмонов сказал, что ситуация с назначением Кадыркулова «получилась неправильной».

«Тогда МИД мог бы и не представлять свою кандидатуру на [парламентском] комитете. Назначили человека, которого не одобрили», — сказал он.

Представитель президента в парламенте Алмасбек Абытов ответил, что согласно статье 70 новой Конституции, которую приняли в 2021 году, президент может назначать послов сам.

«Это норма новой Конституции. Вы сами знаете, что если законы противоречат друг другу, то ориентируются на Конституцию. Президент вчера правильно назначил посла», — добавил он.

Алмасбек Абытов на заседании парламента. Скриншот с видео.

Со словами Абытова согласился депутат Жанар Акаев. Он отметил, что, по старой Конституции, президент назначал послов с согласия парламентского комитета, а в новом основном законе такой нормы нет.

«Конечно, президент мог бы не назначать кандидатов, которых не одобрили депутаты. Но в новой Конституции полномочия президента сильно усилены, а парламентские – сокращены», — добавил он.

Депутат Нурланбек Шакиев сказал, что администрация президента назначением Кадыркулова поставила парламент «в неудобное положение».

«Отныне не приносите [кандидатуру] ни одного посла. […] Тут идёт речь о чести парламента. Общественность сейчас не понимает: парламент говорит одно, президент – другое», — сказал он, обращаясь к представителю президента.

Абытов пообещал, что «такого больше не повторится» и добавил, что в ходе инвентаризации законодательства конфуз с назначением послов устранят.

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции не одобрил кандидатуру Идриса Кадыркулова на должность посла Кыргызстана в Украине 24 января. В частности, депутаты напомнили ему о скандале с паспортами, на фоне которого он ушёл с поста главы ГКНБ в 2019 году.

Идрис Кадыркулов. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана.

Однако на следующий день Садыр Жапаров назначил Кадыркулова послом.

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