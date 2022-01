Депутаты парламента на заседании 26 января озаботились тем, что президент назначил посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова вопреки мнению нардепов. Накануне профильный комитет парламента не одобрил его кандидатуру на эту должность. Депутат Айбек Осмонов сказал, что ситуация с назначением Кадыркулова «получилась неправильной». «Тогда МИД мог бы и не представлять свою кандидатуру на [парламентском] комитете. Назначили человека, которого не одобрили», — сказал он. Представитель президента в парламенте Алмасбек Абытов ответил, что согласно статье 70 новой Конституции, которую приняли в 2021 году, президент может назначать послов сам. «Это норма новой Конституции. Вы сами знаете, что если законы противоречат друг другу, то ориентируются на Конституцию. Президент вчера правильно назначил посла», — добавил он. Алмасбек Абытов на заседании парламента. Скриншот с видео. Со словами Абытова согласился депутат Жанар Акаев. Он отметил, что, по старой Конституции, президент назначал послов с согласия парламентского комитета, а в новом основном законе такой нормы нет. «Конечно, президент мог бы не назначать кандидатов, которых не одобрили депутаты. Но в новой Конституции полномочия президента сильно усилены, а парламентские – сокращены», — добавил он. Депутат Нурланбек Шакиев сказал, что администрация президента назначением Кадыркулова поставила парламент «в неудобное положение». «Отныне не приносите [кандидатуру] ни одного посла. […] Тут идёт речь о чести парламента. Общественность сейчас не понимает: парламент говорит одно, президент – другое», — сказал он, обращаясь к представителю президента. Абытов пообещал, что «такого больше не повторится» и добавил, что в ходе инвентаризации законодательства конфуз с назначением послов устранят. Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции не одобрил кандидатуру Идриса Кадыркулова на должность посла Кыргызстана в Украине 24 января. В частности, депутаты напомнили ему о скандале с паспортами, на фоне которого он ушёл с поста главы ГКНБ в 2019 году. Идрис Кадыркулов. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана. Однако на следующий день Садыр Жапаров назначил Кадыркулова послом.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!