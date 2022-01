Депутат Шайырбек Ташиев, брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, принял решение сдать свой мандат. Об этом 26 января сообщил лидер парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Бакыт Торобаев на своей фейсбук-странице. По его словам, к нему, как лидеру фракции поступило обращение от Шайырбека Ташиева о том, что он принял такое решение. «Кроме того, есть обращения от избирателей по всей стране. Этот вопрос (мандата Ташиева) будет рассмотрен на заседании фракции», — написал Торобаев. Ранее 26 января член ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что Шайырбек Ташиев заявление о сдаче депутатского мандата в Центризбирком еще не подавал. Только один Ташиев в политике 23 января на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что его младший брат Шайырбек Ташиев скоро сдаст мандат. Такое заявление он сделал после того, как журналисты Temirov LIVE опубликовали расследование про связь семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Также журналисты выяснили, что Шайырбек Ташиев значится директором джалал-абадского нефтеперерабатывающего завода «Регион ойл». Камчыбек Ташиев заявил, что в семье Ташиевых не будет два-три политика. «Я недавно говорил с ним, сказав, что много критики высказывается… Конечно, он был избран народом, но, несмотря на это, он согласился, и в ближайшую неделю передаст свой мандат. В семье Ташиевых не будет двух-трех политиков — только я. После моего ухода из политики, пожалуйста, пусть приходят», — пояснил Ташиев. Именно Шайырбек Ташиев подтвердил часть информации в видео расследования Temirov Live. Шайырбек Ташиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Если он сдаст мандат, то в этом округе по закону будут объявлены новые выборы.

