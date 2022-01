Депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров на заседании парламента 26 января предложил своим коллегам тщательно рассмотреть вопрос о правах человека на фоне давления на журналистов Temirov Live. «Мы должны включить в календарный план на февраль самый острый вопрос в стране — ситуацию с правами человека. То, что сейчас происходит над журналистами, общественными деятелями и гражданскими активистами […] В один день вместе с этим вопросом мы должны обсудить проблему с информационной безопасностью. Причина этому — разные вещи в соцсетях, которые заходят слишком далеко», — сказал Мадумаров. Он считает, что широкое обсуждение решит многие проблемы с нарушением прав человека в стране. До этого на этом же заседании депутат Дастан Бекешев раскритиковал ГКНБ за методы, направленные на преследование журналистов Temirov Live после публикации расследования, связанного с семьей главы спецслужбы. Он считает, что спецслужба «позорится». О каком давлении на журналистов говорил Мадумаров 20 января журналисты-расследователи Temirov Live опубликовали расследование под названием «Как заработать 37 миллионов сомов за два дня? Садыр Жапаров и схема Ташиевых». 21 января о расследовании написало множество СМИ. На следующий день в офис Temirov Live пришла милиция — отряд в масках и с собакой. Сотрудников редакции положили на пол, обыскали. По словам журналистов, Болоту Темирову подкинули наркотики, которые показательно достали из его заднего кармана. Силовики изъяли всю технику из офиса. В тот же день задержали акына Болота Назарова, который критиковал Ташиева в своих песнях. В милиции заявили, что у него в кармане был найден пакетик с гашишем. На Темирова и Назарова открыли уголовные дела, обвинив их в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта. В стране прошли митинги в их поддержку и позже их отпустили под подписку о невыезде. Журналист Болот Темиров и акын Болот Назаров рассказали подробности задержания в эфире «Вечера трудного дня». По словам журналиста, за ним следили — камеру нашли в его спальне. Сразу после этого в соцсетях появились видео скрытой съемки личной жизни журналистов Temirov Live и Болота Назарова. Сам Темиров считает, что его задержание, травля и преследование членов команды Temirov Live происходят из-за того, что «властям есть, что скрывать» и они боятся журналистов. А Назаров в стихах раскритиковал спецслужбу за то, что она борется с активистами и журналистами, следя за их личной жизнью, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности — стоять на страже национальной безопасности. «Лучше бы взялся за ум, чем следить за моим задним проходом, – зачитал акын. Правозащитники считают, что арест и обыск в офисе Temirov Live — это «негативный прецедент использования власти и политического влияния для устрашения журналистов». Они попросили парламент проконтролировать законность задержания журналиста Темирова и акына Назарова. Читать еще: «Не следи за моим задним проходом». Болот Назаров раскритиковал комитет нацбезопасности «Властям есть, что скрывать и поэтому они нас боятся» — Болот Темиров о давлении на журналистов-расследователей «Подлость, низость, мерзость». Активисты потребовали отставки Ташиева и Ниязбекова из-за слежки за журналистами Temirov Live

