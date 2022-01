В Бишкеке 26 января на пересечении улиц Элебесова-Щербакова столкнулись две маршрутки. В Минздраве сообщили, что в результате происшествия пострадали 18 человек. Детей среди них нет. «В отделение реанимации БНИЦТиО госпитализированы двое пострадавших с переломами, состояние врачами оценивается как тяжелое. Четверо пострадавших с различными травмами госпитализированы в отделение хирургии и нейротравмы», — сообщили в Минздраве. В ведомстве добавили, что одиннадцать пострадавших отправили на амбулаторное лечение после того, как им оказали первую помощь. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в отделение нейротравмы Нацгоспиталя в удовлетворительном состоянии. В патрульной милиции сообщили, что авария произошла примерно в 12:30. Столкнулись бусы маршрутов №130 и №193. «Предварительно 193-я маршрутка выехала на “встречку”. В аварии также пострадала легковая машина. На месте работают инспекторы Патрульной службы», — отметили в милиции. ДТП с участием маршруток в Бишкеке происходит далеко не в первый раз. В ноябре 2021 года в такой аварии погиб водитель маршрутки, а еще 18 человек получили травмы.

