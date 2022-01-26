Минздрав сообщил, что за сутки на 26 января в Кыргызстане скончались четыре человека с коронавирусом.

Всего за время пандемии, по информации минздрава, в стране скончались 2 858 пациентов с COVID-19.

Также за сутки минздрав зарегистрировал 370 новых случаев заражения:

Бишкек – 243;

Ош — 2;

Чуйская область — 71;

Ошская область — 4;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 18;

Баткенская область — 15.

За все время пандемии в стране выявили 196 602 случая заражения коронавирусом.

Кроме этого, из больниц и стационаров за сутки выписали 510 пациентов, переболевших COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 184 538 пациентов.