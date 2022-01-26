Минздрав сообщил, что за сутки на 26 января в Кыргызстане скончались четыре человека с коронавирусом.

Всего за время пандемии, по информации минздрава, в стране скончались 2 858 пациентов с COVID-19.

Также за сутки минздрав зарегистрировал 370 новых случаев заражения:

  • Бишкек – 243;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 71;
  • Ошская область — 4;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 5;
  • Иссык-Кульская область — 11;
  • Джалал-Абадская область — 18;
  • Баткенская область — 15.

За все время пандемии в стране выявили 196 602 случая заражения коронавирусом.

Кроме этого, из больниц и стационаров за сутки выписали 510 пациентов, переболевших COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 184 538 пациентов.

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