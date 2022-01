В школе-гимназии №1 села Лебединовка Чуйской области уволилась учительница – ранее родители школьников заявили, что женщина избивает учеников. Информацию об увольнении журналисту «Клоопа» подтвердили в пресс-службе Минобразования. В ведомстве добавили, что учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию, а руководство школы его приняло. По информации Минобразования, 21 января между учительницей истории и учеником 8 класса произошел конфликт. Позже видео инцидента распространилось в соцсетях. На нем видно, что учительница применяет в отношении ребенка физическую силу. Родители учеников заявили, что учительница систематически избивает учеников. В министерстве рассказали, что после случившегося 24 января в школе провели совещание с участием родителей учеников и сотрудников милиции. «По итогам совещания, руководству школы рекомендовали провести разъяснительную работу среди педагогического коллектива по соблюдению закона “О статусе учителя” и этики», — сообщили в министерстве.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!