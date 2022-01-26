На территории СЭЗ «Бишкек» велась незаконная деятельность по извлечению золота. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном органе отметили, что нарушения были обнаружены совместно с управлением таможни по борьбе с контрабандой.

По сообщению Генпрокуратуры, одна из частных фирм без каких-либо разрешительных документов на протяжении длительного времени извлекала золото. Фирма нарушала нормы технической и экологической безопасности.

Генпрокуратура считает, что компания вела свою деятельность «по молчаливому согласию и содействию должностных лиц, таможенных органов и СЭЗ “Бишкек”».

Возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Ведется следствие.

5 сентября 2021 года Госкомитет нацбезопасности выявил в СЭЗ «Бишкек» майнинг-ферму. По сообщению ведомства, она работала незаконно.