25 января глава СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров попал в ДТП на Южной магистрали. Информацию «Клоопу» подтвердили в управлении Патрульной службы милиции столицы. По их данным, виновником аварии стала машина Daewoo Kalos. Сам Тайчабаров заявил, что был за рулем служебной автомашины Toyota Land Cruiser. В результате аварии пострадал водитель Daewoo Kalos. 22-летнего парня доставили в больницу. Сам Тайчабаров не пострадал, но сообщил СМИ, что возможно у него перелом руки. Авария с участием Toyota Land Cruiser и Daewoo Kalos. Сам Кудрет Тайчабаров рассказал в Facebook, что ДТП произошло вчера, во время отключения света. «Во время обеда я спускался вниз на машине. На магистрали из-за отключения света, не работал светофор. Главная дорога была моей. Машины слева и справа остановились, а третья полоса была пустой. В это время в нас врезалась машина, которая ехала на большой скорости», — говорит Тайчабаров. Тайчабаров отметил, что ситуацию спасло то, что он сам ехал на маленькой скорости. По его словам, виновные признали свою вину, и обещали восстановить ущерб. «Пишут, мол это я на джипе сбил машину, но не надо меня очернять. За клевету и сплетни каждый получит свое наказание. В аварии нет никакой моей вины. У меня нет ни одного штрафа по превышению скорости, а водить я научился еще в пятом классе. Парень, который сбил мою машину, как оказалось, даже не знает правил дорожного движения», — сказал он. Кудрет Тайчабаров является гендиректором Свободной экономической зоны «Бишкек» (СЭЗ). Он работал журналистом, а также состоял в списке «Кыргызстана» на выборах 2015 года.

