Журналист-расследователь Болот Темиров считает, что его задержание, травля и преследование членов команды Temirov Live происходят из-за того, что «властям есть, что скрывать» и они боятся журналистов. Об этом он заявил в интервью изданию «Политклиника».

Он отметил, что в сеть опубликовали «компрометирующие видео» о нём и команде Temirov Live с целью манипулировать общественным мнением. По его словам, в этих видео использовали запись с «прослушки», а также материалы с изъятых милицией компьютеров.

«Видно, что [в этом видео] многое взято из наших [изъятых милицией] компьютеров. Это договоры, отчёты, бюджет, зарплаты — всё это было в этих компьютерах. Как можно доверять нашим правоохранительным органом, которые наплевав на все законы, [принялись исполнять приказ] “закатать в асфальт” […] Рано или поздно, они получат своё наказание», — говорит он.

При задержании Болота Темирова в его же офисе сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику. По словам журналиста, правоохранители не опечатывали технику и просто, записав серийный номер, унесли.

По словам журналиста, его команда будет обращаться в суды по факту слива «компрометирующих видео» и остальным нарушениям.

Задержание журналиста Болота Темирова и последующая травля его коллег произошла после того, как его команда Temirov Live опубликовала расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. После этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов, снятые на скрытую камеру.

Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов.

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