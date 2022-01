В Бишкеке около «Белого дома» проходил пикет в поддержку брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — депутата Шайырбека Ташиева. На митинг пришли восемь человек, а руках они держали плакаты с надписями «Ташиев — сын народа», «Шайырбек, ты не имеешь права уходить!» Протестующие заявили, что Ташиева избрал народ. Один из участников акции Куштарбек Кыдыралиев сообщил, что на пикет вышли люди с семи областей страны. По его мнению, у Камчыбека Ташиева нет права говорить о том, чтобы Шайырбек сдал мандат. «20 тысяч человек избирали Шайырбека Ташиева. Почему он должен уходить из-за двух “червей”? Если надо, то народ избирает, народ убирает депутатов. Оставьте нашего депутата в покое, пусть пять лет работает», — считает Кыдыралиев. Фото 24.kg. Митингующие возле Белого дома в поддержку депутата Шайырбека Ташиева А 25 января группа этих активистов дала пресс-конференцию с просьбой прекратить черный пиар в отношении главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Они заявили, что «Кыргызстан процветает, а журналисты хотят разрушить его». Также они просили Шайырбека Ташиева не сдавать мандат. Factcheck.kg проверил, чем известны инициаторы пресс-конференции, и выяснил, что все они активно выступают в защиту и поддержку президента Садыра Жапарова. Только один Ташиев в политике 23 января на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что его младший брат Шайырбек Ташиев скоро сдаст мандат. Такое заявление он сделал после того, как журналисты Temirov LIVE опубликовали расследование про связь семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Также журналисты выяснили, что Шайырбек Ташиев значится директором джалал-абадского нефтеперерабатывающего завода «Регион ойл». Камчыбек Ташиев заявил, что в семье Ташиевых не будет два-три политика. «Я недавно говорил с ним, сказав, что много критики высказывается… Конечно, он был избран народом, но, несмотря на это, он согласился, и в ближайшую неделю передаст свой мандат. В семье Ташиевых не будет двух-трех политиков — только я. После моего ухода из политики, пожалуйста, пусть приходят», – пояснил Ташиев. Именно Шайырбек Ташиев подтвердил часть информации в видео расследования Temirov Live. Что ответил Шайырбек Ташиев Брат Камчыбека Ташиева — Шайырбек Ташиев молчит. Прошло уже три дня, а заявление о сдаче депутатского мандата в Центризбирком он еще не подавал. По информации ЦИК, члены комиссии приступят к утверждению даты новых выборов в Джалал-Абадском одномандатном округе, как только Шайырбек Ташиев сдаст мандат. Член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заявил, что если Ташиев уйдет из парламента, то в Джалал-Абадском одномандатном округе пройдут не повторные, а новые выборы. «Нардеп, сдавший мандат, участвовать в гонке не может. Число кандидатов не ограничено», — сказал он. Шайырбек Ташиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Если он сдаст мандат, то в этом округе по закону будут объявлены перевыборы.

