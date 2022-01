Парламентская фракция «Ата-Журт Кыргызстан» попросила спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова провести «всестороннее и справедливое» расследование обстоятельств сдачи депутатского мандата Шайырбеком Ташиевым. Об этом сообщила пресс-служба парламента. В сообщении говорится, что такое решение фракция приняла, учитывая обращения граждан «со всей республики» и количество избирателей Ташиева. По его одномандатному округу на парламентских выборах за него проголосовало более 21 тысячи человек. 26 января лидер фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Бакыт Торобаев сообщил, что депутат Шайырбек Ташиев, брат главы ГКНБ, решил сдать свой мандат. Обращение об этом Ташиев направил Торобаеву. Обновлено в 15:21: Тем временем, в Центризбиркоме журналистам агентства 24.kg сообщили, что заявление Шайырбека Ташиева о сдаче мандата в ЦИК еще не поступало. Только на его основании комиссия может принять свое решение. 23 января глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на пресс-конференции, что его младший брат скоро сдаст депутатский мандат. «В семье Ташиевых не будет двух-трех политиков – только я», – сказал он. Это заявление глава спецслужбы сделал после публикации расследования журналистов Temirov LIVE про связь семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Также журналисты выяснили, что Шайырбек Ташиев значится директором джалал-абадского нефтеперерабатывающего завода «Регион ойл». Именно эта компания заработала за два дня 37 млн сомов на разнице при продаже мазута от «Кыргыз Петролеум Компани». Шайырбек Ташиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Если он сдаст мандат, в этом округе по закону будут объявлены новые выборы.

