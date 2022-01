Первый заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Маруфхан Туллаев заявил, что Таджикистан начал строительные работы на приграничной территории. «Когда мы начали уточнять информацию, то выяснилось, что таджикская сторона без согласования с нами, без предварительного уведомления начала строительные работы на приграничной территории. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем, чтобы не будоражить население, чтобы не допустить провокаций. Несмотря на предупреждения, по каким-то причинам проживающие там жители вышли на дорогу и перекрыли ее», — сказал он. И хотя конфликтную ситуацию урегулировали и восстановили автомобильное движение по трассе, вскоре началась стрельба. «После переговоров движение по дороге было восстановлено. Но спустя 7-10 минут началась стрельба. На месте находятся представители силовых структур и ведутся переговоры. Мы готовимся на случай эвакуации населения, проживающего в приграничной местности», — рассказал чиновник. На кыргызско-таджикской границе, где снова обострилась ситуация, уже началась эвакуация местных жителей. Жители сообщают, что выстрелы с таджикской стороны не прекращаются уже час и они самостоятельно покидают свои сёла. «Стрельба идет. Мы находимся вдали от места. Темно, пока не известно о пострадавших. Все произошло внезапно. Детей и женщин начали эвакуировать», — рассказали жители местности Торт-Кочо в интервью 24.kg. Что говорит кыргызская погранслужба? Конфликт стал назревать, когда около получаса с 17:30 до 18 часов пограничники Таджикистана перекрывали трассу Баткен — Исфана в местности Төрт-Көчө в Баткенской области. Конфликт уладили, но началась стрельба со стороны таджикских военных. В итоге перестрелка между кыргызскими и таджикскими военнослужащими велась в Чыр-Добо и Торт-Кочо. Погранслужба сообщила, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранотометов. О раненых кыргызстанцах пока не сообщали. Что о причинах конфликта говорит Таджикистан? «Спутник Таджикистан» сообщает, что беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с кыргызской стороны границы. «Азия Плюс» сообщил аналогичную версию, а анонимный местный житель заявил, что перестрелку начали кыргызские военные. Таджикский «Озоди», ссылаясь на администрацию и жителей Исфары, сообщил что дорогу перекрыли кыргызстанцы. Известно о трех раненых таджикских военных. На границе объявлено казарменное положение. Туда стянуты силы ГКНБ РТ, милиции и армии.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!