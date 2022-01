Сотрудники Госкомитета национальной безопасности 26 января задержали двух чиновников Ат-Башинского айыльного аймака Нарынской области и главу стройкомпании «Авангард-строй». Об этом сообщили пресс-службе ГКНБ. По версии спецслужб госслужащие перевели на счет «Авангард-строй» 20 млн сомов в интересах третьих лиц, при это не имея документов о завершении строительных работ. В ГКНБ добавили, что выявили этот факт во время проверки исполнения строительства соцобъектов В Госкомитете сообщили, что от действих задержанных госбюджету причинен ущерб на 13 млн сомов. Всех задержанных водворили в водворены ИВС ОВД города Нарын. Следствие по делу продолжается.

