Таксист Нурилло Якубов сообщил журналистам Kaktus.media об угрозах в его адрес. По его словам, давление на него началось после того, как осенью 2021 года он пожаловался президенту страны Садыру Жапарову на халатность медиков и на продажу земли на кладбище. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАКТУС МЕДИА НОВОСТИ БИШКЕК (@kaktus__media) Видео: Kaktus.media. Нурилло Якубов После этого, говорит Якубов, неизвестные стали грозиться его убить или «сделать инвалидом», а его дочку – похитить. Из-за этого он уже месяц боится отводить ее в детский сад. «23 декабря, когда я забирал дочь из детсада, меня прижала Subaru без номеров. Мне сказали, что скоро похитят мою дочь. […] Мне говорят, что я перешел дорогу кому-то “сверху”. Я хочу знать, кому я ее перешел», — рассказал Якубов журналистам. По его словам, из-за угроз он обратился в ГКНБ, но оттуда его отправили в прокуратуру или ГУВД Бишкека – туда он обращаться не стал, потому что «никому не верит». Таксист сказал, что нуждается в помощи общества и хочет только узнать, какому чиновнику он перешел дорогу. «Президент и Ташиев говорили, что тех, кто вскроет коррупцию, они будут защищать. Я предоставил все факты, но мне стало хуже», – заметил Якубов. Жалоба таксиста Об истории Нурилло Якубова журналисты «Кактуса» рассказали летом 2021 года. Ему пришлось водить такси с трехлетней дочкой в салоне автомобиля – жена Нурилло умерла от язвы двенадцатиперстной кишки сразу после рождения сына. По словам мужчины, во время беременности его жена не жаловалась ни на какие боли – в ее смерти он обвинил врачей. Он рассказал, что его супруге сделали кесарево сечение и через три дня выписали из роддома. После выписки ей стало плохо. Но женщина отказалась от повторной госпитализации из-за страха – по ее словам, после кесарева сечения медработники надавливали ей на живот, и это было больно. Позже, рассказал Якубов, его жену на «скорой» увезли в Наццентр хирургии, где ей сделали операцию, после которой она умерла. Кроме этого, Якубов рассказал, что его жена два дня пролежала в морге, потому что за землю для захоронения с него требовали деньги. Таксист объяснил, что ему пришлось работать с трехлетней дочерью в салоне, потому что у него не было возможности устроить ее в детский сад, а в мэрии ему предложили отдать ее в кризисный центр. «Пусть в кризисный центр отдадут своих детей и внуков. Я у них денег не просил – только определить в садик. Сказал им, что днем, пока дочь в садике, буду работать, а вечером, как и все, буду дома», — возмущался Нурилло. После публикации «Кактуса» Якубову помогли читатели. Они устроили его дочку в частный детский сад, а ему подарили автомобиль, чтобы он мог работать на собственной, а не арендованной, машине.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!