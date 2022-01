Министерство экономики сообщило о переговорах между Кыргызстаном и Всемирным банком. По информации министерства, по итогам переговоров будет подписан протокол, согласно которому Всемирный банк выделит 50 миллионов долларов на развитие Баткенской области. На эти деньги должны будут поддержать местную муниципальную инфраструктуру, госуслуги, помощь бизнесу и сельскому хозяйству в Баткене, Кадамжае и Исфане. Также будет предусмотрена помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Также минэконом намерен увеличить рабочие места через систему малых грантов. Всемирный банк не в первый раз финансирует развитие кыргызских регионов. Он уже вложился в Ошскую область. Кроме того, в январе 2022 стало известно, что банк профинансирует строительство 14 школ в Кыргызстане. Почему Баткенская область нуждается в дополнительном финансировании? Село Кок-Таш, средняя школа им. Шайдулла Ганы. В этой местности регулярно возникают конфликты, так как много участков, где не определены границы с Таджикистаном. В последние годы Баткенская область нередко страдала из-за приграничных конфликтов. Последний крупный конфликт весной 2021 года привел к десяткам смертей среди гражданского населения В результате этого конфликта погибли 36 кыргызстанцев, а 154 получили ранения.. Конфликт привел также к уничтожению части инфраструктуры — школ, медучреждений, госучреждений. Были сожжены сотни домов местных жителей и их бизнес, многие остались без жилья и средств для заработка, без имущества и скота. После этого власти Кыргызстана принялись за восстановление разрушенных сел. Был построен городок “Мадина”, названный в честь убитой во время конфликта девочки. Однако позже жители и активисты жаловались на качество части строений в городке — например, некоторые электрические столбы упали, сломались люки, а люди страдали от нехватки чистой воды. Баткенская область законодательно получила особый статус, а президент Садыр Жапаров предлагал иностранным бизнесменам вложиться в ее восстановление. Узбекистан, например, сообщил, что построит несколько школ в области.

