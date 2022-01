Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Он переговорил по телефону с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совбеза Кыргызстана Маратом Иманкуловым. «Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено», — сказал им Зась. Он призвал решить конфликт путем переговоров. ОДКБ готова оказать странам помощь в решении конфликта. «ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств – членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос», — сказал он. Конфликт на границе Около 18 часов в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждает, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские СМИ озвучили версию, что это сделали кыргызстанцы. Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждает, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские СМИ сообщают, что беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с кыргызской стороны границы. В итоге перестрелка между кыргызскими и таджикскими военнослужащими велась в Чыр-Добо и Торт-Кочо. Погранслужба сообщила, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранотометов. Представитель полпреда в Баткенской области Марифжан Тулаев около 22 часов сообщил «Спутник Кыргызстан» о прекращении стрельбы со стороны Таджикистана. Погранслужба Кыргызстана на 22:30 не прокомментировала эту информацию.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!