Центризбирком Кыргызстана отказал депутату парламента от фракции «Бутун Кыргызстан» Исхаку Масалиеву в регистрации кандидатом на повторных парламентских выборах по одномандатному Первомайскому избирательному округу. Об этом сам Масалиев сообщил журналистам Kaktus.media. «Они уже прислали мне письмо о том, что мне отказано в регистрации. Хотя закон этого не запрещает», – сказал депутат, добавив, что не будет подавать на ЦИК в суд из-за отказа. Масалиев – уже депутат парламента, он избрался туда по списку партии «Бутун Кыргызстан», а в этот раз собирался пройти в Жогорку Кенеш как одномандатник. Журналисту агентства 24.kg он рассказал, что планировал выйти из фракции, если бы победил на выборах еще раз, а его место занял бы следующий по списку кандидат от «Бутун Кыргызстан». В случае же проигрыша Масалиев бы остался депутатом по партийному списку. Член ЦИКа Кайрат Маматов подтвердил агентству, что так можно. Но у замглавы комиссии Нурлана Койчукеева другое мнение – он сообщил «АКИpress», что Масалиев для участия в выборах должен выйти из партии и сдать мандат депутата.

Масалиев объяснил, что с помощью повторного участия в выборах он хотел попытаться увеличить количество оппозиционных депутатов в парламенте. Центризбирком закончит принимать уведомление от кандидатов в парламент по Первомайскому и Свердловскому одномандатным округам в 18:00 27 января. До 7 февраля кандидатов должны зарегистрировать, а сами повторные выборы пройдут 27 февраля. Выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября 2021 года. В Первомайском и Свердловском одномандатных округах избиратели проголосовали против всех, поэтому ЦИК был вынужден назначить в них перевыборы.

