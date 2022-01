Глава кыргызского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев дал интервью агентству «АКИpress». Рассказываем, о чем говорил министр. Как сэкономить миллиард Бейшеналиев сказал, что минздраву удалось сэкономить 1 млрд сомов и за счет этого увеличить зарплату семейным врачам в два раза*. Министр пообещал повысить зарплату врачей до тысячи долларов США, «если журналисты не будут мешать». *Семейным врачам с 1 апреля 2021 оклад повысили на 100 процентов, при этом им отменили доплаты за выполненные индикаторы. Это привело к уменьшению зарплаты у врачей, которые раньше получали доплату за стаж и высокую категорию. Отвечая на вопрос, как ему удалось сэкономить целый миллиард сомов, Бейшеналиев сказал, что устранил «махинации» в системе раннего выявления заболеваний. «Деньги получали 20-30 руководителей Центров семейной медицины (ЦСМ). Они научились выявлять беременных женщин, выявлять больных туберкулезом. Они звонили друг другу. Например, я звоню одному и говорю: “Анара забеременела”. Он звонит другому. Все мы пишем: “раннее выявление беременности Анары”. […] Есть случаи, когда все село забеременело. Все начали болеть сахарным диабетом, гипертонической болезнью. За каждый выявленный случай ранней диагностики идет надбавка», – рассказал он. Кроме того, министр отменил ряд медицинских программ, на которые государство выделяло деньги. «Я отменил программы “Манас”, “Манас таалими”, “Ден соолук”, на которые были потрачены миллиарды долларов», — сказал Бейшеналиев. Бейшеналиев — реформатор Министр заявил, что провел множество реформ. «Я провожу реформы, когда журналисты отдыхают», — сказал он. По мнению Бейшеналиева, прежние «реформаторы» разрушили систему здравоохранения, доставшуюся Кыргызстану от Советского Союза. «[Там] существовала преемственность: территориальная больница, рядом поликлиника, детская поликлиника, сельские пункты. Они все разрушили и открыли маленькие медицинские учреждения», — сказал Бейшеналиев. Десять поликлиник и девять филиалов — Минздрав оптимизирует ЦСМ Трое бывших министров здравоохранения (Бейшеналиев не назвал их имена) были недовольны его инициативами, сказал глава Минздрава. «Они говорят: мы 25 лет делали реформы и потратили огромные суммы денег, а ты никому не сказал и все отменил. Я никому не сказал: ни премьер-министру, ни депутатам, ни заместителям. Если бы сказал, они бы сказали, давайте сделаем пилотный проект, посмотрим. Реформы остановились бы», — рассказал Бейшеналиев. В числе реформ Бейшеналиева – закрытие ряда больниц. «30 декабря 2021 года я объединил психиатрические больницы, наркологию, многие закрыл. Закрыл 13, сейчас уже 19 туберкулезных больниц, еще около 30 туберкулезных больниц я сократил», — сказал он. Министр настаивал, что в больницах было мало пациентов, у врачей были надбавки, а туберкулез «во всем мире лечат амбулаторно». *В декабре 2021 года стало известно, что вместо детской туберкулезной больницы в Бишкеке откроют детский сад. Тогда же Бейшеналиев рассказал, что в стране закроют 43 туберкулезных больницы и диспансера. Кроме того, минздрав собирается объединить Республиканский центр психического здоровья и Республиканский центр наркологии. Бейшеналиев заявил, что людей с алкогольной зависимостью и психическими расстройствами стало меньше. Глава минздрава сказал, что готов и дальше проводить реформы — и пошутил, что ждет, пока журналисты отвлекутся на другие события. Проблемы министра По мнению Бейшеналиева, он многим не нравится в том числе из-за того, что Минздрав выигрывает суды. «В детской больнице в Джале бывший директор Узакбаев продал участок – сейчас мы выиграли дело. В Оше на территории больницы построили дома. В Жети-Огузе на территории туберкулезной больницы построили 130 домов. Суд тоже выиграли. Конечно, из-за этого многим я не нравлюсь», — сказал он. Есть у министра и проблемы — например, «просроченные» лекарства, которые получил Кыргызстан для борьбы с коронавирусом. «У меня сейчас проблема — просроченные лекарства на 5 млн долларов. Их поставили по первому протоколу [лечения COVID-19]. Пока туда-сюда, приняли второй протокол, куда они не вошли и их не успели использовать. В итоге виноватых нет, а лекарства висят на моей шее», — сказал он. Бейшеналиев пожаловался, что его могут уволить с поста министра из-за скандала с ИВЛ, которые хранились на заводе «Дастан». «На “Дастан” доставили 400 ИВЛ по очень большой цене. Принесли мне и сказали: “бери”. Я отказался. Во время пандемии наше правительство заказало ИВЛ, и Россия поставила ИВЛ, которые взрывались», — сказал министр. По его словам, эти ИВЛ не нужны — а еще они дорогие, стоят по 38 тысяч долларов, и его уговаривают взять их без тендера. «Тендер они не выиграли, и теперь правительство выпустило распоряжение, что я их могу взять без тендера. Зачем мне это нужно – через месяц-два кто-то умрет, и с меня спросят за это», — пояснил Бейшеналиев. Лежали без дела – на заводе «Дастан» до сих пор хранятся аппараты ИВЛ, купленные летом 2020-го

