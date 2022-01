Новость обновлена в 01:20. Погранслужба Кыргызстана сообщила, что огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана прекращался на 10 минут, однако затем вновь начался. В Погранслужбе сообщили, что должна была пройти встреча полпреда президента Кыргызстана в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана.



«Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих. По состоянию на 00:20 28 января 2022 года боестолкновения между военнослужащими двух стран проходят в местностях Кочо-Бою и Дахма», — говорится в сообщении. Ранее Погранслужба Кыргызстана сообщала, что «таджикская сторона ведет прицельный огонь из минометов по ЛЭП и пограничным заставам». По данным директора Погранслужбы генерала-майора Уларбека Шаршеева, именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав.

В Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих Внутренних войск Кыргызской Республики, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана. Сейчас известно о четверых пострадавших с кыргызской стороны, все они военнослужащие — у них осколочные ранения. По версии кыргызской Погранслужбы конфликт начался примерно в 17:50 — тогда в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженных камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен — Исфана. Их сопровождали пограничники Республики Таджикистан. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Однако стрельба началась с таджикской стороны на другом участке границы в местности Чыр-Добо. Был открыт огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо. «Действия военных Таджикистана на месте координировал губернатор Согдийской области, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации. Использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ РТ используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами», — сообщает пресс-служба. Шесть кыргызских сел остались без света из-за стрельбы по ЛЭП. Энергетики Кыргызстана сообщают, что из-за ситуации на приграничной территории провести восстановительные работы пока невозможно. В других районах области перебоев с энергоснабжением нет.



МЧС Кыргызстана сообщило, что жители приграничных кыргызских сел эвакуируются на личных автомашинах в сторону села Рават Баткенского района, а также в Лейлекский район Баткенской области. А что говорит Таджикистан? По данным Погранвойск Таджикистана, в настоящее время интенсивность огня со стороны Кыргызстана усиленно набирает темп. Имеются жертвы, среди мирных граждан и пограничников Таджикистана. Таджикская сторона отмечает, что наблюдается передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области. «На данный момент со стороны Кыргызстана в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов. Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана», — говорится в сообщении таджикской стороны. Также таджикская сторона настаивает, что кыргызская сторона «ведет активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах с целью сокрытия своих неправомерных действий». По версии Погранвойск Таджикистана, конфликт начался 27 января примерно в 17:20. Тогда, по данным таджикской стороны, группа неизвестных граждан Кыргызстана в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло принудительно остановила автомашину марки «Портер» гражданина Таджикистана. Он перевозил песок и двигался по территории Таджикистана из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района. «С целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызстана была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана. Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу», — говорится в сообщении Погранвойск. Таджикская сторона подчеркивает, что в 18:10 кыргызские пограничники, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана. Таджикские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают об одном погибшем. По их данны, житель таджикского села Ходжаи Аъло на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался в результате полученных ранений. Издание «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации города Исфары сообщило, что снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в дом Туйчиева. По данным издания, еще 11 таджикистанцев получили ранения. Источники «Азия-Плюс» в центральной больнице города Исфара сообщили, что до настоящего времени в больницу доставлены 3 гражданских лица и 8 военнослужащих. Двое из них госпитализированы с ушибами, остальные с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии. Жители приграничных таджикских территорий эвакуируются. Приграничные конфликты Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах. После конфликты продолжались — например, в ночь с 22 на 23 декабря 2021 года в селе Кок-Таш Баткенского района близ с кыргызско-таджикской границей неизвестные произвели выстрелы из охотничьего ружья. Таджикские СМИ утверждали, что выстрелы были со стороны кыргызской границы. 16 декабря на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между военнослужащими Таджикистана и кыргызстанцами. Конфликт начался из-за того, что кыргызстанцы проводили строительные работы в местности Кочо-Бою Баткенского района. К ним подошли пограничники Таджикистана и потребовали прекратить строительные работы. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку и один из таджикских военнослужащих четыре раза выстрелил в воздух из пистолета Макарова. Тогда представитель Таджикистана заверил, что военнослужащие, завязавшие конфликтную ситуацию, будут наказаны. 22 декабря также произошел инцидент с применением оружия — таджикские военнослужащие обстреляли машину кыргызстанца.

