На официальной странице города Асман в Instagram появились новые фотографии, после того, как старые были удалены. 27 января на странице появились новые публикации с надписью «Асман экогород скоро». Авторы проекта сообщили, что работа над реализацией масштабного проекта «Асман» продолжается, и идет работа над переупаковкой продукта. «Команда Госдирекции по строительству экологически чистого города Асман работает над разработкой общего концепта. Совсем скоро вы увидите брендбук проекта, который предназначен для красивой визуализации продукта и упаковки контента в индивидуальном, узнаваемом стиле. Следите за нашими публикациями на официальных страницах!» — написали там. На страницу экогорода подписано почти 50 тысяч человек, а страница подписана на Акылбека Жапарова, Садыра Жапарова и Тимура Файзиева. Указана также и ссылка на YouTube, но переход по ссылке ограничен. Проект города «Асман» О том, что на побережье озера Иссык-Куль хотят построить новый город Асман, стало известно в середине 2021 года. В июле власти презентовали пилот проекта «Экологически чистый город Асман». Они заявили, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. По задумке авторов, с высоты новый город должен выглядеть, как комуз, в нем будут использоваться альтернативные источники энергии и экологически чистые виды транспорта. Кроме того, в городе будут соблюдаться принципы зеленой экономики. По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за семь-десять лет. В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд. Ранее власти создали госдирекцию, которая будет заниматься реализацией этого проекта. Её сейчас возглавляет бизнесмен Тимур Файзиев, которого в середине прошлого года объявляли в розыск по подозрению в соучастии в коррупции. По словам президента Садыра Жапарова, на Асман из бюджета «не потратят и тыйына» — власти только выделят земли для инвесторов. Взамен государство получит 10% в виде квартир, которые будут проданы населению через ипотечную компанию. Он сообщил, что разрабатывается генеральный план города Асман — только это займет один-два года. 19 января в Бишкеке прошла встреча активистов, которые выступили против строительства экогорода. По их мнению, озеро Иссык-Куль и его прилегающие территории входят в особо охраняемую биосферную территорию. Активисты считают, что проект строительства города Асман «изначально утопичен и не может быть реализован с экономической, инфраструктурной и социальной составляющих». Они считают, что при реализации проекта «высоки риски экологической катастрофы, ограничения и нерационального использования природных, инфраструктурных и человеческих ресурсов».

