Фото: Мэрия Бишкек

В нескольких торговых центрах и супермаркетах Бишкека открылись пункты зарядки электромашин. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии 27 января.

Где можно зарядить электромашину:

  • торговый центр «Томми Молл»;
  • торговый центр «Азия Молл»;
  • торговый центр «Ала-Арча»;
  • гипермаркет Фрунзе «Технопарк»;
  • гипермаркет Фрунзе «ТЭЦ»;
  • гипермаркет Фрунзе «Джал»;
  • гипермаркет Глобус «ТЭЦ»;
  • гипермаркет Глобус на ул. Льва Толстого;
  • гипермаркет Глобус на ул. Медерова;
  • бизнес-центр «Интермедиа».

По информации мэрии, сеть зарядных станций установила компания «Элкуб». В компании рассказали журналисту «Клоопа», что пока станции работают в тестовом режиме и зарядить авто можно бесплатно. Во время тестового режима зарядить свои авто могут пока те, кто получил карты доступа компании по новогодней акции, которая закончится 9 февраля.

«В ближайшее время, в течение недели надеемся будет настроен дистанционный доступ и тогда будет открыт бесплатный доступ для всех желающих без карт, тарифы будут готовы в ближайшие дни», — добавили в компании.

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