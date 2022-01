Фото: Мэрия Бишкек В нескольких торговых центрах и супермаркетах Бишкека открылись пункты зарядки электромашин. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии 27 января. Где можно зарядить электромашину: торговый центр «Томми Молл»;

торговый центр «Азия Молл»;

торговый центр «Ала-Арча»;

гипермаркет Фрунзе «Технопарк»;

гипермаркет Фрунзе «ТЭЦ»;

гипермаркет Фрунзе «Джал»;

гипермаркет Глобус «ТЭЦ»;

гипермаркет Глобус на ул. Льва Толстого;

гипермаркет Глобус на ул. Медерова;

бизнес-центр «Интермедиа». По информации мэрии, сеть зарядных станций установила компания «Элкуб». В компании рассказали журналисту «Клоопа», что пока станции работают в тестовом режиме и зарядить авто можно бесплатно. Во время тестового режима зарядить свои авто могут пока те, кто получил карты доступа компании по новогодней акции, которая закончится 9 февраля. «В ближайшее время, в течение недели надеемся будет настроен дистанционный доступ и тогда будет открыт бесплатный доступ для всех желающих без карт, тарифы будут готовы в ближайшие дни», — добавили в компании. Читать еще: В Кыргызстане ввели нулевую ставку на ввоз и регистрацию электромобилей. Это кому-то нужно?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!