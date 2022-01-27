В нескольких торговых центрах и супермаркетах Бишкека открылись пункты зарядки электромашин. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии 27 января.
Где можно зарядить электромашину:
- торговый центр «Томми Молл»;
- торговый центр «Азия Молл»;
- торговый центр «Ала-Арча»;
- гипермаркет Фрунзе «Технопарк»;
- гипермаркет Фрунзе «ТЭЦ»;
- гипермаркет Фрунзе «Джал»;
- гипермаркет Глобус «ТЭЦ»;
- гипермаркет Глобус на ул. Льва Толстого;
- гипермаркет Глобус на ул. Медерова;
- бизнес-центр «Интермедиа».
По информации мэрии, сеть зарядных станций установила компания «Элкуб». В компании рассказали журналисту «Клоопа», что пока станции работают в тестовом режиме и зарядить авто можно бесплатно. Во время тестового режима зарядить свои авто могут пока те, кто получил карты доступа компании по новогодней акции, которая закончится 9 февраля.
«В ближайшее время, в течение недели надеемся будет настроен дистанционный доступ и тогда будет открыт бесплатный доступ для всех желающих без карт, тарифы будут готовы в ближайшие дни», — добавили в компании.
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