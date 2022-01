Государственная налоговая служба начала прием Единой налоговой декларации (ЕНД) за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе налоговой. Прием декларации пройдет в два этапа: До 1 марта ее должны сдать юрлица (в том числе крестьянские и фермерские хозяйства).

До 1 апреля декларацию должны сдать физические лица: государственные служащие, индивидуальные предприниматели и люди, владеющие автомобилями, квартирами и земельными участками. В налоговой добавили, что декларация за 2021 год представляется по формам и срокам, установленными на 31 декабря 2021 года. Но уже с 2022 года будет представляться по формам и срокам, указанным в новом Налоговом кодексе, принятом в январе. В нем говорится, что организациям и физлицам декларацию нужно будет сдавать до 1 апреля, а индивидуальным предпринимателем – до 1 мая.

