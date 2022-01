В УВД Ноокенского района Джалал-Абадской области нашли застреленным 32-летнего сержанта милиции. Информацию об этом журналисту «Клоопа» подтвердили в пресс-службе областной милиции. По их данным, застреленного милиционера нашли в туалете, который находится во дворе районного УВД. Возле него также нашли табельный пистолет. По предварительной версии милиции, мужчина покончил с собой. На место вызвали прокурора области и следователей, которые собрали все материалы. Происшествие зарегистрировали в журнале учета информации и передали в прокуратуру.

