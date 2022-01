Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе более чем через восемь часов после его начала. Он написал у себя в фейсбуке: «Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь». Вооруженный конфликт на приграничной территории начался вечером 27 января. Пограничные службы обеих стран обменялись резкими заявлениями, где обвинили друг друга в провокациях, начале и непрекращении огня. Пострадавшие есть уже с обеих сторон. Минздрав Кыргызстана сообщил о 7 пострадавших, у всех состояние средней тяжести. Таджикские СМИ сообщают об одном погибшем и 11 пострадавших. С приграничных территорий обеих стран эвакуированы местные жители.

