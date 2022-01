Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции 31 января рассмотрит вопрос о конфликте на кыргызско-таджикской границе. Об этом в интервью kaktus.media рассказал председатель этого комитета депутат Жанар Акаев. «Было решено в такой сложный период не отвлекать руководителей государственных органов, в том числе Пограничной службы, и рассмотреть вопрос немного позже», — сказал он. Ранее лидер парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Бакыт Торобаев предложил депутатами Таджикистана взять пограничную ситуацию под контроль. «Мы были избраны своими народами, чтобы служить их интересам. А в интересах кыргызского и таджикского народов — мирное небо над головами и взаимное процветание. И мы с вами должны приложить к этому максимум усилий», — сказал депутат. А спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов обратился к кыргызстанцам с с просьбой «остерегаться вражды и провокаций в эти нелегкие дни». Он отметил, что «парламент с обеспокоенностью наблюдает за происходящими в Баткене событиями и внимательно отслеживает ситуацию на границе». «В связи с возникшей обстановкой депутаты приложат все усилия для обеспечения безопасности местных жителей и стабильности государства», — подчеркнул он. Конфликт на границе Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел вечером 27 января. С кыргызской стороны пострадало 11 военнослужащих, погибших нет. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и двух погибших среди местных жителей. По данным МЧС, в Баткенской области эвакуировали более 24 тысяч жителей приграничных сёл в более безопасные районы. В ночь на 28 января по итогам переговоров стороны договорились о полном прекращении огня на границе. К утру этого дня ситуация на границе стабилизировалась. Обе стороны обвинили в начале конфликта друг друга. МВД Кыргызстана днём 28 января сообщило, что по факту конфликта на кыргызско-таджикской границе возбуждено уголовное дело по статье «Преступление против мира». 28 января в Баткенскую область прибыл глава ГКНБ Камчыбек Ташиев для участия в оперативном совещании об обстановке на кыргызско-таджикской границе.

