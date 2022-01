Депутат Бакыт Торобаев предложил депутатами Таджикистана взять пограничную ситуацию под контроль. Об этом 28 января он написал на своей странице в Instagram. Торобаев обратился к депутатам Таджикистана. «Мы с вами представляем самую народную ветвь власти – парламентскую. Мы были избраны своими народами, чтобы служить их интересам. А в интересах кыргызского и таджикского народов — мирное небо над головами и взаимное процветание. И мы с вами должны приложить к этому максимум усилий», — сказал депутат. По словам парламентария, депутаты двух стран должны усилить работу и найти пути решения всех проблем для обеспечения приграничной безопасности. Конфликт на границе Вечером 27 января в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь. Погранслужба Кыргызстана сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранатометов. Пограничники назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». В кыргызской Погранслужбе настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон». Из-за обострения ситуации и непрекращающихся выстрелов часть местных жителей была вынуждена эвакуироваться. Погранвойска Таджикистана заявляли, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь и использовала беспилотники, нарушая воздушное пространство Таджикистана. Ночью кыргызская Погранслужба сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы для предотвращения новых конфликтов. Утром 28 января стало известно, что ситуация на границе спокойная, а в Баткенской областной больнице госпитализированы 11 военнослужащих с разными травмами. Их состояние оценивают как среднетяжелое. 28 января в Баткенскую область прибыл и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он поучаствует в оперативном совещании об обстановке на кыргызско-таджикской границе. По его словам, жертв в результате конфликта на границе нет.

