Обновлено в 16:05.

В Баткенской области восстановлены все линии электропередач (ЛЭП), которые были повреждены в ходе конфликта на кыргызко-таджикской границе. Об этом написала на своей фейсбук-странице пресс-секретарь минэнерго Жийде Зоотбекова.

Она отметила, что дома местных жителей уже обеспечены электроэнергией.

Ночью 27 января в «Ошэлектро» сообщили, что ходе боестолкновений без электричества остались шесть сёл Баткенского района, а проводить восстановительные работы невозможно из-за напряженной ситуации на границе. В Погранслужбе Кыргызстана тогда заявляли, что таджикская сторона вела прицельный огонь из минометов по кыргызским ЛЭП и пограничным заставам.

Энергетики в Баткенской области. Фото: пресс-служба МВД. Энергетики. Фото: пресс-служба МВД.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел вечером 27 января. С кыргызской стороны пострадало 11 военнослужащих, погибших нет. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и двух погибших среди местных жителей.

По данным МЧС, в Баткенской области эвакуировали более 24 тысяч жителей приграничных сёл в более безопасные районы.

К утру 28 января ситуация на границе стабилизировалась.