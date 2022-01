Обновлено в 16:05. В Баткенской области восстановлены все линии электропередач (ЛЭП), которые были повреждены в ходе конфликта на кыргызко-таджикской границе. Об этом написала на своей фейсбук-странице пресс-секретарь минэнерго Жийде Зоотбекова. Она отметила, что дома местных жителей уже обеспечены электроэнергией. Ночью 27 января в «Ошэлектро» сообщили, что ходе боестолкновений без электричества остались шесть сёл Баткенского района, а проводить восстановительные работы невозможно из-за напряженной ситуации на границе. В Погранслужбе Кыргызстана тогда заявляли, что таджикская сторона вела прицельный огонь из минометов по кыргызским ЛЭП и пограничным заставам. Энергетики в Баткенской области. Фото: пресс-служба МВД. Энергетики. Фото: пресс-служба МВД. Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел вечером 27 января. С кыргызской стороны пострадало 11 военнослужащих, погибших нет. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и двух погибших среди местных жителей. По данным МЧС, в Баткенской области эвакуировали более 24 тысяч жителей приграничных сёл в более безопасные районы. К утру 28 января ситуация на границе стабилизировалась.

