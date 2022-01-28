Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров поручил застраховать все дома на приграничных территориях Баткенской области за счет государства. Такое поручение Жапаров дал на оперативном совещании по ситуации на кыргызско-таджикской границе 28 января.

Помимо этого, по итогам совещания глава Кабмина поручил обеспечить общественную безопасность в приграничной зоне, вернуть эвакуированных 27 января кыргызстанцев в их дома и выделить деньги на восстановление поврежденной инфраструктуры Баткенской области.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что эвакуированные из зоны приграничного конфликта кыргызстанцы (их более 24 тысяч) должны вернуться в свои дома до вечера 28 января.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел вечером 27 января. С кыргызской стороны пострадало 11 военнослужащих, погибших нет. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и двух погибших среди местных жителей. Обе стороны обвинили в начале конфликта друг друга.

В ночь на 28 января по итогам переговоров стороны договорились о полном прекращении огня на границе. К утру этого дня ситуация на границе стабилизировалась.

МВД Кыргызстана днем 28 января сообщило, что по факту конфликта на кыргызско-таджикской границе возбуждено уголовное дело по статье «Преступление против мира».

Уничтожение домов на границе

В конце апреля 2021 года на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел другой конфликт. С кыргызской стороны тогда пострадали 154, а погибли – 36 человек. Такжикские власти объявили о 19 погибших и 87 раненных.

Тогда в кыргызских селах было уничтожено 140 домов. Власти Кыргызстана вместо них возвели здания из легких конструкций.

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