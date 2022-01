Погранслужба Таджикистана 28 января сообщила о двух погибших во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. По данным таджикских пограничников, погибли водитель скорой помощи центральной больницы Исфары Абдулатиф Шарифов и житель села Ходжаи-Аало Обидджон Туйчиев. Кроме того, ранения получили 10 человек: шесть военнослужащих и четверо гражданских. Приграничный конфликт в Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел вечером 27 января в местности Төрт-Көчө, где была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы, а таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Уладить конфликт удалось в 19:30, но почти сразу на границе началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь. Утром 28 января Погранслужба Кыргызстана сообщила, что ситуация на границе стабильная. Также по информации Минздрава в Баткенской областной больнице находятся 11 военнослужащих, пострадавших в конфликте, погибших нет.

