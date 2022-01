Издание Kaktus.media сообщило, что у офиса СМИ в 14 часов 28 января неизвестные люди хотят провести митинг. В мессенджерах распространили такое сообщение: «Сегодня 28 января в 14:00 проведем митинг возле Kaktus Media из-за освещения событий в приграничной зоне! Приглашаем неравнодушных граждан. […] Интересы страны превыше всего!». Сообщение подписано неким Марычем. Ранее Kaktus.media в своих публикациях о конфликте на кыргызско-таджикской границе осветило точку зрения не только Кыргызстана, но и таджикской стороны. Издание выпустило разъяснение, почему это сделало, и принесло свои извинения. «27 января на сайте Kaktus.media была опубликована ПЕРЕПЕЧАТКА таджикского издания ASIA-Plus о ситуации на границе с Кыргызстаном. Единственная цель этой публикации — показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона, какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана. Мы глубоко убеждены, что идет в том числе информационная война, и чтобы ей противостоять, нужно четко понимать, какие действия предпринимает вторая сторона в этой войне. В материале была ссылка на источник, чтобы кыргызстанцы четко понимали, что происходит. Наша ошибка, что мы не сформулировали эту мысль в ПЕРЕПЕЧАТКЕ. И за это мы приносим извинения всем кыргызстанцам. Однако мы продолжаем утверждать, что мы все должны понимать, какую информацию распространяют СМИ Таджикистана, чтобы не проиграть в информационной войне. Редакция Kaktus.media всегда придерживалась и придерживается национальных интересов кыргызского народа», — сообщило издание. Тем временем, политик Калысбек Жолалиев, который ранее баллотировался в депутаты от партии «Улуу Журт», предложил в фейсбуке «под шумок» закрыть такие издания, как Kaktus.media и «Клооп», пока все следят за разрешением конфликта на границе. Он считает, что на Кыргызстан «давят со всех сторон» — «Запад, русские, таджики, НПО, «Клооп» и похожие на него СМИ». ГУВД Бишкека сообщила, что безопасность журналистов Kaktus.media будут обеспечивать милиционеры — они будут находиться возле офиса СМИ.

