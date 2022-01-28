Конфликт на границе

Около 18 часов в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские Погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона.

Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждал, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские Погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь.

Погранслужба Кыргызстан сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранотометов. В кыргызской Пограничной службе назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан».

В Погранслужбе Кыргызстана настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон».

«При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали беспилотники для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства Погранвойск ГКНБ РТ», — говорится в сообщении.

Ранее Погранвойска Таджикистана заявили, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь.

«На данный момент со стороны Кыргызстана в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов. Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана», — говорится в сообщении таджикской стороны.

Также таджикская сторона настаивала, что кыргызская сторона «ведет активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах с целью сокрытия своих неправомерных действий».

ГКНБ двух государств несколько раз созванивались для решения конфликта, договариваясь о прекращении огня, но, в результате, стрельба продолжалась. Около трех часов 28 января конфликт прокомментировал президент Кыргызстана. Он заявил, что ситуация «на его контроле». Спустя час Погранслужба Кыргызстана сообщила о прекращении огня.

К этому времени было известно о жертвах с обеих сторон. В Баткенкую областную объединённую больницу по линии скорой помощи доставлены трое пострадавших. Диагноз: у двоих оскольчатые ранения различных частей тела, у одного огнестрельное ранение.

Ранее минздрав сообщил о четырех военных, пострадавших в приграничном конфликте. Они получили оскольчатые ранения различных частей тела.

Всего госпитализированы семь пострадавших. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают соответствующее лечение.

Погранвойска Таджикистана также сообщили о жертвах с их стороны, но не уточнили количество пострадавших.

Таджикские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают об одном погибшем. Они рассказали, что 11 таджикистанцев получили ранения.