Погранслужба сообщает, что в местности Торт-Кочо, где и начался конфликт, были проведены переговоры кыргызских и таджикских чиновников. В переговорах со стороны Кыргызстана принимали участие полпред президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, пограничного представителя по Баткенскому направлению полковник Кыялбек Толонбаев, начальники силовых и правоохранительных органов . Со стороны Таджикистана — губернатор Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, пограничный представитель генерал-майор Хикматулло Пиракзода и представители правоохранительных органо. По итогам переговоров решено: Полностью прекратить огонь;

Отозвать от границ дополнительные средства (войска, военную технику);

Открыть движение на трассе Баткен — Исфана;

Правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана будут совместно патрулировать приграничные зоны, чтобы не допустить новые конфликты. Конфликт на границе Около 18 часов в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские Погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждал, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские Погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь. Погранслужба Кыргызстан сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранотометов. В кыргызской Пограничной службе назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». В Погранслужбе Кыргызстана настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон». «При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали беспилотники для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства Погранвойск ГКНБ РТ», — говорится в сообщении. Ранее Погранвойска Таджикистана заявили, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь. «На данный момент со стороны Кыргызстана в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов. Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана», — говорится в сообщении таджикской стороны. Также таджикская сторона настаивала, что кыргызская сторона «ведет активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах с целью сокрытия своих неправомерных действий». ГКНБ двух государств несколько раз созванивались для решения конфликта, договариваясь о прекращении огня, но, в результате, стрельба продолжалась. Около трех часов 28 января конфликт прокомментировал президент Кыргызстана. Он заявил, что ситуация «на его контроле». Спустя час Погранслужба Кыргызстана сообщила о прекращении огня. К этому времени было известно о жертвах с обеих сторон. В Баткенкую областную объединённую больницу по линии скорой помощи доставлены трое пострадавших. Диагноз: у двоих оскольчатые ранения различных частей тела, у одного огнестрельное ранение. Ранее минздрав сообщил о четырех военных, пострадавших в приграничном конфликте. Они получили оскольчатые ранения различных частей тела. Всего госпитализированы семь пострадавших. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают соответствующее лечение. Погранвойска Таджикистана также сообщили о жертвах с их стороны, но не уточнили количество пострадавших. Таджикские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают об одном погибшем. Они рассказали, что 11 таджикистанцев получили ранения.

