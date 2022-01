Пограничная служба Кыргызстана заявила об увеличении количества провокаций на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Там подчеркивают, что таджикские власти не принимали никаких усилий для стабилизации обстановки, а способствовали ее нагнетанию. В кыргызской Погранслужбе привели в пример нынешний инцидент — по их данным, конфликт между жителями был исчерпан после переговоров. «Однако таджикские пограничники применили оружие и первыми открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана», — говорится в сообщении. В Пограничной службе назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон». «При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали беспилотники для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства Погранвойск ГКНБ РТ», — говорится в сообщении Кыргызская Пограничная служба отметила, что таджикская сторона стягивает военную технику к границе с Кыргызстаном. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что вместо того, чтобы усилить таджико-афганский участок границы, где наблюдается скопление около 8000 боевиков террористических организаций, таджикская сторона настроена на эскалацию конфликтов на кыргызско-таджикской границе», — говорится в сообщении. Пограничная служба Кыргызстана призывала таджикскую сторону прекратить огонь и за столом переговоров урегулировать проблемные вопросы. Ранее Погранвойска Таджикистана обвинили кыргызскую сторону в начале конфликта и открытии огня по таджикским гражданам. «На данный момент со стороны Кыргызстана в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов. Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана», — говорится в сообщении таджикской стороны. Также таджикская сторона настаивает, что кыргызская сторона «ведет активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах с целью сокрытия своих неправомерных действий». Что произошло? По версии кыргызской Погранслужбы, конфликт начался примерно в 17:50 — тогда в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженных камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен — Исфана. Их сопровождали пограничники Республики Таджикистан. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Однако стрельба началась с таджикской стороны на другом участке границы в местности Чыр-Добо. Был открыт огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо. По версии Погранвойск Таджикистана, конфликт начался 27 января примерно в 17:20. Тогда, по данным таджикской стороны, группа неизвестных граждан Кыргызстана в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло принудительно остановила автомашину марки «Портер» гражданина Таджикистана. Он перевозил песок и двигался по территории Таджикистана из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района. «С целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызстана была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана. Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу», — говорится в сообщении Погранвойск. Таджикская сторона подчеркивает, что в 18:10 кыргызские пограничники, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана. Есть ли пострадавшие? Минздрав Кыргызстана сообщил о семи пострадавших, все они госпитализированы в Баткенскую объединенную больницу. У большинства из них оскольчатые ранения, состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Погранвойска Таджикистана также сообщили о жертвах с их стороны, но не уточнили количество пострадавших. Таджикские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают об одном погибшем. По их данным, житель таджикского села Ходжаи Аъло на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался в результате полученных ранений. Издание «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации города Исфары сообщило, что снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в дом Туйчиева. По данным издания, еще 11 таджикистанцев получили ранения. Источники «Азия-Плюс» в центральной больнице города Исфара сообщили, что до настоящего времени в больницу доставлены 3 гражданских лица и 8 военнослужащих. Двое из них госпитализированы с ушибами, остальные с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии.

