28 января у здания редакции «Кактус» прошел митинг.

Митингующие были недовольны тем, как издание освещало приграничный конфликт 27 января на границе Кыргызстана и Таджикистана. А все потому, что кроме точки зрения Кыргызстана была освещена и позиция Таджикистана.

Фото «Клооп Медиа». Митингующие возле здания редакции «Кактус»

Издание перепечатало статью таджикского «Азия Плюс», упомянув что это материал СМИ Таджикистана. Увидев реакцию читателей, «Кактус» извинился и объяснил, почему было важно показать и эту точку зрения.

«Единственная цель этой публикации — показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона, какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана», — рассказал «Кактус».

Хотя объяснение было опубликовано на сайте, люди пришли на митинг — публикации с призывом выйти на него публиковали, в том числе, журналисты «Регион ТВ».

На митинге часть участников признала, что не читала ту самую статью «Кактуса», не читала объяснение издания. Некоторые и вовсе не читали СМИ, но слышали, что оно, якобы, недостоверно освещает информацию.

Как прошел митинг?

Митингующих было мало, но чтобы поддержать издание, пришли многие журналисты и неравнодушные люди.

Среди участников митинга были знакомые лица — например, Ыргалай Кыдыралиева, которая в феврале 2021 года участвовала на митинге в поддержку признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Она же разгоняла марш 8 марта 2020 года.

Фото «Клооп Медиа». Ыргалай Кыдыралиева

Были на митинге против «Кактуса» двое мужчин, которые устраивали провокации на митинге в поддержку журналиста-расследователя Болота Темирова 23 января. Один из них — Жолдошбек Сыргаков — говорил в громкоговоритель и требовал извинения от «Кактуса».

Фото «Клооп Медиа». Мужчины, устраивающие провокации на митинге в поддержку журналиста Болота Темирова

К митингующим пришел юрист Канат Хасанов, который объяснил им, что «Кактус» следовал правилам журналистики — показывал разные точки зрения на одну проблему.

После речи Хасанова Сыргаков поменял свое мнение. Он согласился, что издание можно не закрывать и позиция «Кактуса» верна. Кроме того, мужчина заявил, что не знает зачем пришли остальные митингующие.

Остальные митингующие возмущались то политиком Адаханом Мадумаровым, то ситуацией в Баткенской области. И тем что в Кыргызстане было много президентов, но проблему границ они так и не решили.

Канат Хасанов предложил митингующим, которые требовали встречи с депутатом Адаханом Мадумаровым, пойти к политику, а не митинговать у офиса «Кактуса».

К концу митинга часть митингующих согласилась, что претензий к «Кактусу» у них нет. Некоторые все еще хотели встретиться с журналистами или Мадумаровым, что привело к перепалке между участниками митинга.