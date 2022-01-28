Решение о сдаче мандата депутатом парламента Шайырбеком Ташиевым примут после проверки информации, озвученной в расследовании Temirov Live. Об этом сообщил лидер фракции «Ата Журт Кыргызстан» Бакыт Торобаев.

По словам Торобаева, во фракцию обратился Шайырбек Ташиев со словами, что если он сдаст мандат, то признает себя виновным. Также Ташиев попросил выяснить все обстоятельства расследования.

«Мы согласились, нам тоже нужна информация. Поэтому фракция обратилась к торага с просьбой создать комиссию или группу, чтобы выяснили все обстоятельства. Не знаю, как будет работать эта комиссия, кто будет проверять — правоохранительные органы, общественные организации или журналисты», — сказал он.

Торобаев отметил, что решение по мандату примут после завершения работы комиссии. Также он добавил, что поступает много обращений от избирателей Шайырбека Ташиева с просьбой сохранить ему депутатский мандат.

27 января пресс-служба парламента сообщила, что парламентская фракция «Ата-Журт Кыргызстан» попросила спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова провести «всестороннее и справедливое» расследование обстоятельств сдачи депутатского мандата Шайырбеком Ташиевым.

В ведомстве отметили, что такое решение фракция приняла, учитывая обращения граждан «со всей республики» и количество избирателей Ташиева. По его одномандатному округу на парламентских выборах за него проголосовало более 21 тысячи человек.

Обещания Камчыбека Ташиева

23 января глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на пресс-конференции, что его младший брат скоро сдаст депутатский мандат.

«В семье Ташиевых не будет двух-трех политиков – только я», – сказал он.

Это заявление глава спецслужбы сделал после публикации расследования журналистов Temirov LIVE про связь семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане.

В нем Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз».

Также журналисты выяснили, что Шайырбек Ташиев значится директором джалал-абадского нефтеперерабатывающего завода «Регион ойл». Именно эта компания заработала за два дня 37 млн сомов на разнице при продаже мазута от «Кыргыз Петролеум Компани».

Шайырбек Ташиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Если он сдаст мандат, в этом округе по закону будут объявлены новые выборы.