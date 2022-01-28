Обстановка на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 8:00 28 января стабильная, сообщили в Погранслужбе Кыргызстана. Ночь на границе прошла спокойно, добавили там.

Минздрав Кыргызстана сообщил, что к утру 28 января в Баткенской областной больнице госпитализировали 11 пострадавших во время пограничного конфликта. У них различные травмы, а их состояние оценивается как среднетяжелое.

Ночью кыргызская погранслужба сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы для предотвращения новых конфликтов.

Конфликт на границе

Около 18 часов 27 января в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона.

Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь.

Погранслужба Кыргызстана сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранатометов. Пограничники назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан».

В кыргызской Погранслужбе настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон».

«При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали беспилотники для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства Погранвойск ГКНБ РТ», — говорится в сообщении.

Погранвойска Таджикистана заявляли, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь и использовала беспилотники, нарушая воздушное пространство Таджикистана.