Кыргызстан и Таджикистан договорились до вечера 28 января отвести на места постоянной дислокации стянутые к границе силы. Об этом рассказал глава ГКНБ и замглавы кабмина Камчыбек Ташиев. В пресс-центре ГКНБ Кыргызстана сообщили, что отвести войска договорились на переговорах, в которых участвовали кыргызская и таджикская делегации. Делегацию Кыргызстана возглавил Ташиев. В пресс-центре ГКНБ Кыргызстана рассказали, что стороны также решили: создать совместную комиссию и организовать тщательное расследование причин конфликта, с участием соответствующих силовых структур и органов прокуратуры;

обеспечить возвращение всех местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта;

разблокировать все дороги, восстановить разрушенные инфраструктуры и линии электропередач (ЛЭП);

поручить властям сторон обеспечить надлежащий контроль на приграничной территории в целях профилактики и недопущения впредь приграничных, водоземельных и иных конфликтов. Кыргызская и таджикская делегации на переговорах. Фото: пресс-центр ГКНБ. Кыргызская и таджикская делегации на переговорах. Фото: пресс-центр ГКНБ. «На границе останутся милиционеры и военнослужащие Пограничной службы (стран)», — отметил глава ГКНБ Кыргызстана. Он добавил, что МЧС дано поручение оказать помощь в возвращении в свои дома жителей, которых эвакуировали Он заявил, что до вечера 28 января все граждане должны вернуться в свои дома. По словам Ташиева, он надеется на то, что таджикская сторона будет придерживаться достигнутых договорённостей. «Мы ожидаем, что после вчерашнего конфликта они выполнят договорённости. Думаю, вчера они извлекли урок и постараются выполнить (обещания). Во время прошлогоднего апрельского конфликта у нас не было достаточно средств, имелись только бронемашины. Во время этого конфликта вооружение было хорошее. Кроме этого, привезённые по указанию президента 40 бронемашин, вчера во время конфликта смогли обеспечить вывоз пострадавших и гражданских», — цитирует его издание «Sputnik Кыргызстан». Конфликт на границе Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел вечером 27 января. С кыргызской стороны пострадало 11 военнослужащих, погибших нет. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и двух погибших среди местных жителей. По данным МЧС, в Баткенской области эвакуировали более 24 тысяч жителей приграничных сёл в более безопасные районы. В ночь на 28 января по итогам переговоров стороны договорились о полном прекращении огня на границе. К утру этого дня ситуация на границе стабилизировалась. Обе стороны обвинили в начале конфликта друг друга. МВД Кыргызстана днём 28 января сообщило, что по факту конфликта на кыргызско-таджикской границе возбуждено уголовное дело по статье «Преступление против мира».

