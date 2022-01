Новость обновлена в 13:59. В Баткенской области эвакуировали 24 237 сельчан из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил «Медиа Штаб». По их данным, эвакуированных из конфликтной зоны, размещают во временных убежищах и у родственников. «Граждане, переселенные во временные приюты, обеспечиваются продуктами питания и другими предметами первой необходимости», — говорится в сообщении. Эвакуированные сельчане. Фото: «Медиа Штаб». Эвакуированные сельчане. Фото: «Медиа Штаб». «Медиа Штаб» не привёл данных о том с каких сёл были эвакуированы люди. Но ранее МЧС сообщал, что 10 410 граждан эвакуировали в более безопасные районы, еще 642 человека во временные пункты проживания. По данным ведомства, около шести тысяч жителей сел Орто-Баз, Джака-Орук, Уч-Добо, Ак-Татар, Самаркандек, Ак-Сай и Таш-Тумшук Баткенского района временно переселили в село Рават. Эвакуация также прошла в селе Максат Лейлекского района, оттуда переселили 400 человек в село Маргун, из села Интернационал около одной тысячи человек переселили в село Кайрагач. Кроме этого местных жителей сел Мурза-Пача, Сада, Ак-Арык и Раззаков отправили в Исфану и Сулюкту. Еще одну тысячу человек из сел Самаркандек и Ак-Татыр разместили в домах в селе Лейлек, Кара-Суу и Ак-Терек. В МЧС добавили, что все эвакуированные находятся под медицинским наблюдением. Приграничный конфликт Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел вечером 27 января в местности Төрт-Көчө, где была перекрыта дорога Ош — Исфана. Власти Кыргызстана сообщили, что дорогу перекрыли таджикистанцы, а таджикские погранвойска утверждали, что конфликт был спровоцирован кыргызской стороной. Среди военных Кыргызстана известно об 11 пострадавших. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и двух погибших среди местных жителей. Переговоры между представителями Кыргызстана и Таджикистана продолжались всю ночь с 27 на 28 января. Утром 28 января стало известно, что на место конфликта приехал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. На утро 28 января ситуация на кыргызско-таджикской границе оценивается как стабильная.

