Жена журналиста Болота Темирова и несколько сотрудников Temirov Live вышли с допроса из ГУВД Бишкека. По словам адвоката Замира Жоошева, на допрос они пришли в качестве свидетелей.

Жоошев добавил, что допрос длился два часа и прошёл «во взаимоуважительном русле».

«Журналисты были вызваны в качестве свидетелей в рамках уголовного дела в отношении Болота Темирова. Пришли четыре свидетеля. Со стороны следователей лишних вопросов не было», — сообщил Жоошев.

Он отметил, что некоторые журналисты, которых также вызывали на допрос, не смогли сегодня прийти, и, скорее всего, будут вызваны на следующей неделе.

Задержание Темирова и Назарова и последующая травля

Милиция задержала журналиста-расследователя Болота Темирова (основателя Temirov Live) и акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. У обоих милиционеры при задержании «нашли» пакетик с гашишем. Оба позже заявили, что их им подбросили.

Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live, после нескольких часов обыска. Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live.

В милиции позже сообщили, что Темиров подозревается в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а Назарова обвинили по двум статьям. Акына подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта» и «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ».

И Темиров, и Назаров действия милиции связывают с их деятельностью и выходом расследования Temirov Live про сомнительные схемы при экспорте мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз», к которым могут иметь отношение родственники главы ГКНБ.

Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде. Обоим такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку 23 января.

Однако, после этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру.

Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов.

В ГКНБ же заявили, что к «сливам», задержаниям Болота Темирова и Болота Назарова «не имеют никакого отношения».