Жители Кочкорского района Нарынской области на встрече с местными властями попросили переименовать Кош-Добонский айыльный аймак в честь Ормон хана. Видео: Turmush Аким района Курбанбек Камчыев поддержал это предложение. «Мы должны ценить труд этого человека [Ормон-хана]. Если не при жизни, то хотя бы после смерти мы должны оказать уважение известным людям, оставшимся в истории своим героизмом», — сказал он. По его словам, жители Кош-Добонского айыльного аймака уже давно называют этот аймак именем Ормон-хана. Кроме того, Камчыев сообщил, что он намерен изменить статус села Кочкор и сделать его городом имени Турдакуна Усубалиева. При этом, по его словам, на переименование стоит мораторий, но «можно найти путь, главное приложить усилие». *Ормон-хан — политический деятель, который возглавлял Кыргызское ханство с 1842 по 1854 годы. В январе 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, который допускает наименование и переименование населенных пунктов именами людей: выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и исторических личностей, имеющих заслуги перед государством. Этот закон также позволяет вернуть названия, которые были широко известны в прошлом.

