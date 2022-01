В кабинете министров 29 января сообщили, что все золото Кумтора после введения временного внешнего управления остается на территории и в собственности республики. Грузовики на Кумторе. Однако 18 января кабмин утвердил отчет «Кумтор Голд Компани» за 2021 год, в котором говорится, что компания продала золота на $856 млн. А общая выручка за период временного внешнего управления составила $621 млн. Имена покупателей не раскрываются. Согласно отчету, за весь 2021 год на «Кумторе» произведено 14,5 тонн золота. В компании сообщили, что в планах на 2022 год ожидается производство свыше 17 тонн золота. Данные об объемах продажи до этого не разглашались. Власти страны заявляли, что этого нельзя делать, так как Centerra может неправильно интерпретировать данные. Centerra Gold Inc. — канадская золотодобывающая компания, с которой у кыргызских властей несколько продолжительных судебных тяжб. При этом в сентябре 2021 года глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что все золото Кумтора находится на территории страны. Внешний управляющий «КГК» Тенгиз Болтурук заявлял, что отныне всю продукцию рудника будет покупать Нацбанк. Однако в Нацбанке заявили, что они не заключали соглашения с «Кумтор Голд Компани» о покупке золота с месторождения Кумтор. Читать еще: «Кумтор» работает стабильно — Тенгиз Болтурук отчитался о работе рудника под внешним управлением Centerra выдвинула условия Кыргызстану для мирового соглашения по вопросу Кумтора. Разбираемся, что они означают

