Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков побывал в зоне приграничного конфликта — в Көк-Таше и Төрт-Көчө в Баткенской области. Он показал, как местность выглядит после конфликта на кыргызско-таджикской границе. В Көк-Таше он показал место, в которое попал снаряд. «Снаряды не могли быть у обычных граждан. Снаряды есть у армии. Так что мы вполне можем сказать, что к этому приложила руки таджикская армия», — говорит Исаков. Стена, в которую попали осколки, была вся в небольших пробоинах. «Представьте, что было бы с человеком, если бы он стоял здесь», — говорит журналист. В дырах от осколков снаряда и детская одежда, которую до конфликта повесили сушиться. И жестяной таз на земле, деревья и автомобиль. При этом от места падения снаряда стена была в четырех шагах, а машина — в порядка 10. Недалеко от падения первого снаряда был и второй — он не разорвался и лежал на земле. Местный житель сказал. что в селе таких можно найти еще много. «Внутренняя политика не работает, внешняя не работает. Постом, «после пожара» появляются, спрашивают — “Что случилось?” Ни один чиновник не пришел, не спросил, как мы. Да ладно, нам это и не нужно. Мы из Көк-Таша не сбежим, будем стоять до конца», — говорит мужчина. В ожидании саперов мужчина огородил место с неразорвавшимся снарядом, чтобы никто не пострадал. Другой местный житель рассказал Исакову, что было во время конфликта — он пытался эвакуировать внуков, и показал свой автомобиль — с дырами и разбитыми стеклами. Выбило стекла и в его доме, в крыше и стенах тоже были небольшие пробоины. Все эти разрушения тоже нанес упавший снаряд — он был в 29 шагах от самой дальней поврежденной стены дома мужчины. Другой мужчина рассказал, что пил чай, когда конфликт принял опасные обороты. Он на своей машине эвакуировал из села 37 человек — женщин и детей. Когда машина застревала, ее приходилось толкать. В третьем доме Ыдырыс Исаков показал остов полностью сожженной машины. Стена дома была вся в пробоинах. Снаряд упал прямо у порога дома — хорошо, что семья уже успела к этому времени эвакуироваться. Другой местный житель показал журналисту сгоревший хлев. Породистые овцы, которых разводил мужчина, сгорели в огне. Сам он во время конфликта эвакуировал семью — жену, дочь, внуков. Хлев со скотиной сгорел, когда он вывозил семью из зоны конфликта. Мужчина говорит, что если подсчитать сумму нанесенного ущерба, то получится порядка 500 000 сомов.

