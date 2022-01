Пресс-служба Генпрокуратуры 28 января сообщила, что в Бишкеке задержан сотрудник милиции. Его подозревают в хищении наркотиков из специальной ячейки для хранения вещественных доказательств. Наручники. Иллюстративное фото. Прокуратура установила, что старшина УВД Первомайского района Бишкека М.С.С. похитил 10 кг 758 граммов «смолы каннабиса» из камеры хранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное завладение наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенное путем хищения или вымогательства лицом, которому наркотические средства или психотропные вещества были вверены в связи с его служебным положением или под охрану и в особо крупных размерах». Милиционера решением суда заключили под стражу. Ведется следствие.

