В Кара-Суу четверо мужчин задержаны за похищение 14-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области. Задержанные за похищение в Кара-Суу. Фото: Пресс-служба УВД Ошской области По данным милиции, 26 января 25 летний И уулу Б. вместе с тремя друзьями похитил девочку на автомобиле Daewoo Matiz и увез в свой дом в селе Талдык Кара-Суйского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак». Назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия телесных повреждений на теле девочки. Подозреваемые И.уулу Б., М. уулу У., А.С. и О. уулу А. помещены в изолятор временного содержания ОВД Кара-Суйского района. Ведется расследование. Похищение девушек в Кыргызстане В 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за ала-качуу (похищение девушек для насильственного вступления в брак). Для примера, на ноябрь 2018 года зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами, а до суда дошли лишь 28 случаев. По данным министерства внутренних дел, в 2021 году было зарегистрировано только 187 дел о похищении женщин. И только восемь из них были переданы в суд. Многие не обращаются в правоохранительные органы, а под давлением похитителей остаются у них. Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты. По новому Уголовному кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак и похищение не достигшей 18 лет уже не рассматриваются как отдельные случаи. Согласно статье 165 Уголовного кодекса, за похищение человека грозит срок лишения свободы от 5 до 7 лет. Резонанс в обществе вызвало убийство молодой Бурулай Турдалы кызы — ее в 2018 году дважды похитил один и тот же мужчина. Когда при втором похищении его задержала милиция, он убил девушку в здании РОВД. Ещё один резонансный случай произошёл в апреле 2021 года. Айзаду Канатбекову похитил Замирбек Тенизбаев, который до этого много раз угрожал ей. Спустя два дня после её похищения пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову.

