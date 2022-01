С 1 января 2022 года тариф на электроэнергию для малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие «үй-бүлөөгө көмөк», снижен до 50 тыйын за 1 кВт/ч. Тариф будет действовать только если они не превышают лимит в 700 кВт/ч в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров 29 января. В ведомстве добавили, что такое решение принято в целях оказания адресной соцподдержки. Президент Садыр Жапаров подписал указ о снижении тарифов для малообеспеченных семей в декабре прошлого года. По его словам, с 2022 года 110 518 семей будут платить по сниженному тарифу. До этого власти обсуждали повышение тарифов на электроэнергию на фоне масштабного энергокризиса. Власти страны уже повысили тарифы для промышленных и коммерческих объектов — они начали действовать с 15 октября 2021 года. Однако уже со следующего отопительного периода тарифы для обычных потребителей тоже будут расти: на 10% в год. В кабмине напомнили, что с 30 сентября 2021 года утверждена среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию на 2021-2025 годы. Согласно этой политике, для населения тариф на электрическую энергию повышаться не будет и останется на уровне 0,77 сом за кВт/ч при потреблении до 700 кВт/ч в месяц, свыше 700 кВт/ч – 2,16 сомов.

