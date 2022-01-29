За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 872 человека.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 398 человек. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 227;
- Чуйская область — 115;
- Джалал-Абадская область — 12;
- Баткенская область —13;
- Иссык-Кульская область —24;
- Таласская область —4;
- Ошская область —2;
- Ош —1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 197 835 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 29 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 086 пациентов. Еще 5 974 человека находятся на амбулаторном лечении.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 615 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 186 386 человек.
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