За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 872 человека. Также за сутки COVID-19 подтвердился у 398 человек. Больше всего заболевших в столице. Бишкек — 227;

Чуйская область — 115;

Джалал-Абадская область — 12;

Баткенская область —13;

Иссык-Кульская область —24;

Таласская область —4;

Ошская область —2;

Ош —1. По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 197 835 случаев заражения коронавирусом. Кроме этого, на 29 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 086 пациентов. Еще 5 974 человека находятся на амбулаторном лечении. Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 615 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 186 386 человек.

