В Кара-Сууйском районе Ошской области директор школы избил ученика — у него сломана нога. В пресс-службе УВД Ошской области сообщили, что инцидент произошел 26 января в 12:30 часов в школе №83 имени Алишера Навои И.У. В милицию 28 января обратилась жительница Кашкар-Кыштакского айыльного аймака Э.З., которая заявила, что её 15-летнего сына избил учитель физкультуры. Этот преподаватель является директором школы. После этого подросток получил перелом левой ноги в области колена. Рентген, перелом ноги. Фото: Turmush Сам школьник Т.А.рассказал милиции, что на уроке по физкультуре он сообщил учителю, что у него болят ноги и он не может заниматься. На что преподаватель избил его руками и ногами. Добраться домой школьнику помогли его одноклассники. В УВД добавили, что очевидцы произошедшего дали такие же показания. «Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться, по какой статье возбуждать уголовное дело», — отметили в пресс-службе. Однако родственники потерпевшего считают, что в милиции пытаются замять это дело. «Они [сторона физрука] отправляют посредников — знакомых и родственников, предлагают пойти на примирение. Насколько нам известно, в милиции материалы дела зарегистрировали не по той статье, под которую подпадают признаки правонарушения. Необходимо рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении директора-физрука, так как мы переживаем за других детей», — сказали они корреспонденту Turmush. Читать еще: В Лебединовке уволилась учительница, которую обвинили в избиении школьника Учительница побила школьника за пропуск урока. Мэрия посоветовала ее уволить

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!