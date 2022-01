Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики представил официальный комплект парадной формы сборной Кыргызстана для зимней Олимпиады в Пекине. Как сообщается в ведомстве, форма прибыла 29 января. Максим Гордеев. Фото: НОК «Первый комплект, презентованный накануне, является тренировочным, его на безвозмездной основе предоставила китайская компания Tectop», — сообщили в комитете. Фотографии этой формы распространились в соцсетях и пользователи начали сравнивать её с формами спортсменов других стран. Честь Кыргызстана на зимней олимпиаде защищает один спортсмен — лыжник Максим Гордеев. Вместе с ним в Пекин поедет его тренер Игорь Борисов, а также ряд чиновников: сотрудница олимпийского комитета Чолпон Жумагазиева, президент НОК Садыр Мамытов и генеральный секретарь Кылычбек Сарбагишев. На Олимпиаду также поедет президент Садыр Жапаров. В комитете добавили, что по просьбе тренера и участника Олимпиады еще 30 декабря 2021 года были заказаны и выкуплены 12 наименований экипировки для парада и соревнований, 17 января были куплены профессиональные лыжи. Также комитет заказал калпаки, значки и флаги с национальной и олимпийской символикой. Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Максим Гордеев выступит 16 февраля.

