Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Сары-Челекского государственного биосферного заповедника.

Сары-Челекский заповедник. Фото: Today

По данным надзорного органа, в ходе проверки прокуратура Аксыйского района выяснила, что должностные лица этого госзаповедника присвоили оргтехнику, лошадей, а также доход от реализации меда. В результате чего нанесли ущерб в размере 1,2 млн сомов.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

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