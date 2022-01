Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Сары-Челекского государственного биосферного заповедника. Сары-Челекский заповедник. Фото: Today По данным надзорного органа, в ходе проверки прокуратура Аксыйского района выяснила, что должностные лица этого госзаповедника присвоили оргтехнику, лошадей, а также доход от реализации меда. В результате чего нанесли ущерб в размере 1,2 млн сомов. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

